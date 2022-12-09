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Противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, – Генштаб

Сьогодні 08:00
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За минулу добу, 8 грудня, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також знищили два склади росіян.

Новости Днепра про Противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, - Генштаб

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області.

За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

“І надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України”, – зазначили у Генштабі.

  • На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Ходине, Соснівка, Кіндратівка та Запсілля Сумської області.
  • На Слобожанському напрямку вогневого ураження з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве та Куп’янськ Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник обороняється. Зафіксовано обстріли з танків та різнотипової артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Піщане і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.
  • На Лиманському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли по районах Греківки, Макіївки, Площанки, Невського і Червонопопівки Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині.
  • На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог не припиняє спроб наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Бердичі, Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.
  • На Запорізькому напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах чотирнадцяти населених пунктів. Зокрема, Времівки, Великої Новосілки і Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя, Новоданилівки і Степового Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Танкові та артилерійські обстріли фіксувалися по районах населених пунктів Берислав, Козацьке, Антонівка, Комишани, Дніпровське і Велетенське Херсонської області та околицях міста Херсон.

7 грудня в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими. Знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів. Розгорнутий на базі “Токмацького протитуберкульозного диспансеру” шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів росіян.

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Новости Днепра про Противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, - ГенштабРусский

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