Прошли ад и хотят домой: в Днепре спасают трех оставшихся без ног воинов

Об истории трех бойцов рассказал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.

Три бойца оказались в реанимации днепровской больницы. Все они лишились ног из-за взрывов и все трое вынуждены проходить диализ.

Взрывные травмы уже обыденность для медиков. Специалисты больницы борются за жизнь воинов, а мужчины ждут момента, когда смогут вернуться домой к родным.

Один из раненых — Александр, перенес три клинические смерти, но врачи пытаются вытащить его «с того света». Еще одному бойцу – Станиславу «повезло» ему полностью оторвало лишь одну ногу, другую повредило до колена.