Прошли ад и хотят домой: в Днепре спасают трех оставшихся без ног воинов

Об истории трех бойцов рассказал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.
Три бойца оказались в реанимации днепровской больницы. Все они лишились ног из-за взрывов и все трое вынуждены проходить диализ.
Взрывные травмы уже обыденность для медиков. Специалисты больницы борются за жизнь воинов, а мужчины ждут момента, когда смогут вернуться домой к родным.
Один из раненых — Александр, перенес три клинические смерти, но врачи пытаются вытащить его «с того света». Еще одному бойцу – Станиславу «повезло» ему полностью оторвало лишь одну ногу, другую повредило до колена.
На вопрос – кто-то ждет дома, краткий ответ – ВСЕ, я самый, самый для них самый дорогой и родной. Пойду преподавать и воспитывать детей. Желание соскочить с кровати и побежать в Каменец-Подольский, но аппараты и свежая кукся не дает, – рассказал Сергей Рыженко, пересказывая разговоры пациентов.
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