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Пройшли пекло та хочуть додому: у Дніпрі рятують трьох воїнів, які залишилися без ніг

Сьогодні 12:00
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У дніпровській лікарні рятують воїнів, які залишилися без ніг.

Новости Днепра про Пройшли пекло та хочуть додому: у Дніпрі рятують трьох воїнів, які залишилися без ніг

Про історію трьох бійців розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

Троє бійців опинилися в реанімації дніпровської лікарні. У всіх відірвані вибухом ноги та всі троє вимушені проходити діаліз.

Вибухові травми вже буденність для медиків. Фахівці лікарні борються за життя воїнів, а чоловіки чекають моменту, коли зможуть повернутися додому до рідних.

Один із поранених – Олександр, переніс три клінічні смерті, але лікарні намагаються витягнути його “з того світу”. Ще одному бійцеві – Станіславу “пощастило” йому повністю відірвало лише одну ногу, іншу пошкодило до коліна.

На запитання – хтось чекає вдома, коротка відповідь – ВСІ, я самий, самий для них найдорожчий і рідний. Піду викладати та виховувати дітей. Бажання зіскочити з ліжка і побігти до Кам’янця-Подільського, але апарати та свіжа кукся не дає, – розповів Сергій Риженко, переказуючи розмови пацієнтів.
 

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Новости Днепра про Пройшли пекло та хочуть додому: у Дніпрі рятують трьох воїнів, які залишилися без нігУкраїнська

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