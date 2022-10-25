Пропал еще 16 августа: на Днепропетровщине разыскивают 58-летнего мужчину

В Днепропетровской области разыскивают 58-летнего Виктора Харьковского.

16 августа мужчина ушел из дома в Каменском и пропал. Где он сейчас – неизвестно.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 57 лет, рост около 160 см, волосы седые короткие.

Особые приметы: на спине горб, на пальцах рук отсутствуют фаланги, на правой ноге ампутировано полстопы, на левой ноге отсутствуют пальцы. Имеет психические расстройства.

Был одет: спортивная кофта синего цвета, футболка с длинным рукавом, брюки синего цвета.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, звоните по телефону 096-586-94-41 или на линию «102».

Любая информация может быть полезной!

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