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Из-за веерных отключений некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Сегодня 17:03
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Внимание!

Новости Днепра про Из-за веерных отключений некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Из-за веерных отключений электроэнергии остановлена ​​работа понижательно-насосной станции.

Поэтому некоторые жители Днепра остались без воды, а именно:

  • просп. Слобожанского, 40-90,
  • ул. Богдана Хмельницкого, 2-33,
  • просп. Петра Калнышевского, 1-72,
  • ул. Батумской, 8-64,
  • ул. Байкальской, 1,10,11,
  • ул. Квитки Цисык, 1-36,
  • ул. Тверской, 1-41,
  • ул. Дебальцевской, 21,23,28,29,
  • ул. Осенней, 7-13,
  • ул. Василия Тютюнника, 12,
  • ул. Кожемяки, 1, 3,5,7,9,11,17,19,
  • ул. Дарницкой, 4, 7, 9, 11.

Когда именно восстановят водоснабжение – не указывается.

Новости Днепра про Из-за веерных отключений некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре нет воды.

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Новости Днепра про Из-за веерных отключений некоторые жители Днепра остались без воды: адресаУкраїнська Новости Днепра про Из-за веерных отключений некоторые жители Днепра остались без воды: адресаРусский

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