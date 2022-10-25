Из-за веерных отключений некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Из-за веерных отключений электроэнергии остановлена работа понижательно-насосной станции.
Поэтому некоторые жители Днепра остались без воды, а именно:
Когда именно восстановят водоснабжение – не указывается.
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре нет воды.
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