Из-за веерных отключений некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре нет воды.

Когда именно восстановят водоснабжение – не указывается.

Поэтому некоторые жители Днепра остались без воды, а именно:

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