В Днепре видно частичное солнечное затмение (ФОТО)

25 октября в Днепре можно наблюдать частичное солнечное затмение

В Днепре солнечное затмение началось в 12:29. В 13:45 будет пик, когда луна полностью закроет солнце, а уже 14:59 все закончится.

Отметим, что это частичное затмение, луна закроет солнце только на 60%.

Не смотря на то, что сегодня достаточно облачно, солнечное затмение видно и в нашем городе. Днепряне делятся в соцсетях фотографиями этого природного явления.

Отметим, что ни при каких обстоятельствах нельзя смотреть на солнце не защищенными глазами. Для этого можно использовать очки сварщика, а если таковых нет – сфотографировать на телефон небесное светило и просмотреть фото.

Мы собрали некоторые из них для вас.

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