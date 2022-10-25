«Волонтер» из Кривого Рога тратил деньги, которые собирал на помощь ВСУ, на ставки

Об этом пишут в ТГ-каналах города.
Отмечается, что Дмитрий Дыбский с начала полномасштабного вторжения начал волонтерить и собирать через соцсети деньги на помощь армии и переселенцам. Мужчина использовал различные банки, криптовалюту и PayPal.
Дмитрий собрал миллион на дроны, ноутбуки и амуницию для военных, но все деньги он потратил на ставки в Parimatch. Только за июнь – это 180 тысяч гривен.
В соцсетях сообщают, что мужчина известен в Кривом Роге как безработный игроман, который берет деньги в долг и не возвращает.
А это его переписка с людьми, которые все же отправили деньги:
Пожалуйста, проверяйте, кому отправляете деньги, ведь даже в такое сложное время есть люди, которые наживаются на чужом несчастье.
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