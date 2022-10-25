Зник ще 16 серпня: на Дніпропетровщині розшукують 58-річного чоловіка

16 серпня чоловік пішов з дому у Кам’янському та зник. Де він зараз – невідомо.
Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 57 років, зріст близько 160 см, волосся сиве коротке.
Особливі прикмети: на спині має горб, на пальцях рук відсутні фаланги, на правій нозі ампутовано півстопи, на лівій нозі відсутні пальці. Має психічні розлади.
Був одягнутий: кофта спортивна синього кольору, футболка з довгим рукавом, штани синього кольору.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, телефонуйте за номером 096-586-94-41 або на лінію «102».
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