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Зник ще 16 серпня: на Дніпропетровщині розшукують 58-річного чоловіка

Сьогодні 17:28
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На Дніпропетровщині розшукують 58-річного Віктора Харківського.

Новости Днепра про Зник ще 16 серпня: на Дніпропетровщині розшукують 58-річного чоловіка

16 серпня чоловік пішов з дому у Кам’янському та зник. Де він зараз – невідомо.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.  

Прикмети: на вигляд 57 років, зріст близько 160 см, волосся сиве коротке.

Особливі прикмети: на спині має горб, на пальцях рук відсутні фаланги, на правій нозі ампутовано півстопи, на лівій нозі відсутні пальці. Має психічні розлади.

Був одягнутий: кофта спортивна синього кольору, футболка з довгим рукавом, штани синього кольору.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, телефонуйте за номером 096-586-94-41 або на лінію «102».

Будь-яка інформація може бути корисною!

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Новости Днепра про Зник ще 16 серпня: на Дніпропетровщині розшукують 58-річного чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Зник ще 16 серпня: на Дніпропетровщині розшукують 58-річного чоловікаРусский

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