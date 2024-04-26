У Дніпрі з 27 до 29 квітня деякі трамваї та тролейбуси змінять маршрут: деталі

Важлива інформація!

У Дніпрі з 27 до 29 квітня закривається рух автотранспорту через перехрестя просп. Лесі Українки та вул. Андрія Фабра. У зв’язку з цим внесені зміни в роботу трамваїв №5, №12, тролейбусів №1, №4, №5, №А.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Так, тролейбусні маршрути

№1, №А будуть працювати за оперативними розкладами і здійснювати об’їзд через перехрестя вул. Святослава Хороброго та вул. Воскресенська;

№4 призупинить свою роботу;

№5 буде здійснювати об’їзд через перехрестя просп. Олександра Поля та просп. Лесі Українки.

Трамвайні маршрути 27–28 квітня з 7:30 до 19:00:

№5 скорочується від ж/м Західний до вул. Миколи Руденка;

№12 – від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського.

29 квітня з 8:00 до 17:00:

№5 прямуватиме від ж/м Західний через Залізничний вокзал – Центральний ринок до просп. Лесі Українки;

№12 – від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського.

Закриття руху пов’язане з виконанням аварійних робіт на трамвайних коліях на перехресті просп. Лесі Українки та вул. Андрія Фабра. Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок!

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