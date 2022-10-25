У Дніпрі через віялові відключення світла не їздять деякі тролейбуси та трамваї: подробиці

У Дніпрі через віялові відключення світла не працює електротранспорт в деяких районах.

Про це попередили в КП Дніпровський електротранспорт.

Через віялові відключення електроживлення тролейбуси №№А, Б, 19 та трамвай №11 призупинили рух.

Зазначається, що енергогосподарство вже працює над перепідключенням мережі. Рух буде відновлено найближчим часом за оперативним розкладом.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі триває енергетична тривога, через що низка вулиць залишилася тимчасово без світла, через віялові відключення. Це вплинуло також на роботу водоканалу. Частина мешканців лівого берегу наразі без водопостачання.

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