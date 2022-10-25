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У Дніпрі в центрі міста загорівся приватний будинок

Сьогодні 10:28
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Сьогодні, 25 жовтня, о 01:18 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Політехнічній горить житловий будинок.

Новости Днепра про У Дніпрі в центрі міста загорівся приватний будинок

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку. Вогонь охопив житлові кімнати та стрімко поширився на дах.

Новости Днепра про У Дніпрі в центрі міста загорівся приватний будинок

Новости Днепра про У Дніпрі в центрі міста загорівся приватний будинок

Займання локалізували о 01:53 та ліквідували о 02:35.

Новости Днепра про У Дніпрі в центрі міста загорівся приватний будинок

Вогонь знищив дах будинку, пошкодив стіни та майно всередині.

Загальна площа пожежі склала 64 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі в центрі міста загорівся приватний будинок

Новости Днепра про У Дніпрі в центрі міста загорівся приватний будинок

На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 17 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині горів гараж з авто всередині.

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