У Дніпрі в центрі міста загорівся приватний будинок

Сьогодні, 25 жовтня, о 01:18 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Політехнічній горить житловий будинок.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку. Вогонь охопив житлові кімнати та стрімко поширився на дах.

Займання локалізували о 01:53 та ліквідували о 02:35.

Вогонь знищив дах будинку, пошкодив стіни та майно всередині.

Загальна площа пожежі склала 64 кв. м.

На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 17 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині горів гараж з авто всередині.

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