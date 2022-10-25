Водій був всередині: у Дніпрі на Слобожанському проспекті загорілась маршрутка

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.
Як зазначили рятувальники, 25 жовтня о сьомій ранку до них надійшло повідомлення, що на Слобожанському проспекті загорівся пасажирський автобус.
Приїхавши на виклик, надзвичайники побачили маршрутку охоплену вогнем. Виявилося, що під час руху загорілася панель приладів.
У салоні маршрутки був тільки водій, на щастя, він не постраждав. Пожежники швидко приборкали вогонь.
Вогнем пошкоджено панель приладів, лобове скло та внутрішнє оздоблення салону маршрутного автобусу на площі 2 кв. м.Яна Юхименко
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