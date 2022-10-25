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  • Водій був всередині: у Дніпрі на Слобожанському проспекті загорілась маршрутка

Водій був всередині: у Дніпрі на Слобожанському проспекті загорілась маршрутка

Сьогодні 10:09
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У Дніпрі під час руху загорілася маршрутка з водієм всередині.

Новости Днепра про Водій був всередині: у Дніпрі на Слобожанському проспекті загорілась маршрутка

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.

Як зазначили рятувальники, 25 жовтня о сьомій ранку до них надійшло повідомлення, що на Слобожанському проспекті загорівся пасажирський автобус. 

Приїхавши на виклик, надзвичайники побачили маршрутку охоплену вогнем. Виявилося, що під час руху загорілася панель приладів. 

У салоні маршрутки був тільки водій, на щастя, він не постраждав. Пожежники швидко приборкали вогонь.

Вогнем пошкоджено панель приладів, лобове скло та внутрішнє оздоблення салону маршрутного автобусу на площі 2 кв. м.

Новости Днепра про Водій був всередині: у Дніпрі на Слобожанському проспекті загорілась маршрутка

Новости Днепра про Водій був всередині: у Дніпрі на Слобожанському проспекті загорілась маршрутка

Новости Днепра про Водій був всередині: у Дніпрі на Слобожанському проспекті загорілась маршруткаУкраїнська

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