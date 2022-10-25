ЗСУ знищили за добу літак, 3 вертольоти, 21 танк та 480 росіян: втрати ворога на 25 жовтня

Станом на 244 день повномасштабної війни в Україні вже ліквідовано 68 420 російських солдатів. Тільки протягом минулої доби українські воїни знищили ще 480 окупантів.
Крім того, ЗСУ спалили багато ворожої техніки: 2611 (+21 за минулу добу) танків, 5321 (+26) ББМ, 271 літак, 248 гелікоптерів, 1372 БПЛА тощо.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.10 орієнтовно склали:
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді! – зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, – Генштаб.
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Вічна слава Герою!