ЗСУ знищили за добу літак, 3 вертольоти, 21 танк та 480 росіян: втрати ворога на 25 жовтня

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Станом на 244 день повномасштабної війни в Україні вже ліквідовано 68 420 російських солдатів. Тільки протягом минулої доби українські воїни знищили ще 480 окупантів.

Крім того, ЗСУ спалили багато ворожої техніки: 2611 (+21 за минулу добу) танків, 5321 (+26) ББМ, 271 літак, 248 гелікоптерів, 1372 БПЛА тощо.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 68420 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2611 (+21),

бойових броньованих машин ‒ 5321 (+26),

артилерійських систем – 1674 (+1),

РСЗВ – 377 (+2),

засоби ППО ‒ 190 (+1),

літаків – 271 (+1),

гелікоптерів – 248 (+3),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1372 (+2),

крилаті ракети ‒ 350 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10),

спеціальна техніка ‒ 149 (+0).

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді! – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, – Генштаб.

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