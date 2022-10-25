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ЗСУ знищили за добу літак, 3 вертольоти, 21 танк та 480 росіян: втрати ворога на 25 жовтня

Сьогодні 10:58
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Слава Україні! Слава ЗСУ!

Новости Днепра про ЗСУ знищили за добу літак, 3 вертольоти, 21 танк та 480 росіян: втрати ворога на 25 жовтня

Станом на 244 день повномасштабної війни в Україні вже ліквідовано 68 420 російських солдатів. Тільки протягом минулої доби українські воїни знищили ще 480 окупантів.

Крім того, ЗСУ спалили багато ворожої техніки: 2611 (+21 за минулу добу) танків, 5321 (+26) ББМ, 271 літак, 248 гелікоптерів, 1372 БПЛА тощо.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 68420 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2611 (+21),
  • бойових броньованих машин ‒ 5321 (+26),
  • артилерійських систем – 1674 (+1),
  • РСЗВ – 377 (+2),
  • засоби ППО ‒ 190 (+1),
  • літаків – 271 (+1),
  • гелікоптерів – 248 (+3),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1372 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 350 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10),
  • спеціальна техніка ‒ 149 (+0).

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді! – зазначили в Генштабі.

Новости Днепра про ЗСУ знищили за добу літак, 3 вертольоти, 21 танк та 480 росіян: втрати ворога на 25 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, – Генштаб. 

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