В Днепре из-за веерных отключений света не ездят некоторые троллейбусы и трамваи: подробности

В Днепре из-за веерных отключений света не работает электротранспорт в некоторых районах.

Об этом предупредили в КП «Днепровский электротранспорт».

Из-за веерных отключений электропитания троллейбусы №№А, Б, 19 и трамвай №11 приостановили движение.

Отмечается, что энергохозяйство уже работает по переподключению сети. Движение будет возобновлено в ближайшее время по оперативному расписанию.

Напомним, сегодня в Днепре продолжается энергетическая тревога, из-за чего ряд улиц остался временно без света, из-за веерных отключений. Это также повлияло на работу водоканала. Часть жителей левого берега без водоснабжения.

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