Через віялові відключення деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Увага!

Через віялові відключення електроенергії зупинено роботу понижувально-насосної станції.

Тому деякі мешканці Дніпра залишилися без води, а саме:

просп. Слобожанського, 40-90,

вул. Богдана Хмельницького, 2-33,

просп. Петра Калнишевського, 1-72,

вул. Батумської, 8-64,

вул. Байкальської, 1,10,11,

вул. Квітки Цісик, 1-36,

вул. Тверської, 1-41,

вул. Дебальцівської, 21,23,28,29,

вул. Осінної, 7-13,

вул. Василя Тютюнника, 12,

вул. Кожем’яки, 1, 3,5,7,9,11,17,19,

вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.

Коли саме відновлять водопостачання – не зазначається.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає води.

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