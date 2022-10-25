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  • Через віялові відключення деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Через віялові відключення деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Сьогодні 17:03
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Новости Днепра про Через віялові відключення деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Через віялові відключення електроенергії зупинено роботу понижувально-насосної станції.

Тому деякі мешканці Дніпра залишилися без води, а саме:

  • просп. Слобожанського, 40-90,
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33,
  • просп. Петра Калнишевського, 1-72,
  • вул. Батумської, 8-64,
  • вул. Байкальської, 1,10,11,
  • вул. Квітки Цісик, 1-36,
  • вул. Тверської, 1-41,
  • вул. Дебальцівської, 21,23,28,29,
  • вул. Осінної, 7-13,
  • вул. Василя Тютюнника, 12,
  • вул. Кожем’яки, 1, 3,5,7,9,11,17,19,
  • вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.

Коли саме відновлять водопостачання – не зазначається. 

Новости Днепра про Через віялові відключення деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає води.

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