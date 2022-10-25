Сайт Дніпра Новини Через віялові відключення деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси Через віялові відключення деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси
Увага!
Через віялові відключення електроенергії зупинено роботу понижувально-насосної станції.
Тому деякі мешканці Дніпра залишилися без води, а саме:
просп. Слобожанського, 40-90, вул. Богдана Хмельницького, 2-33, просп. Петра Калнишевського, 1-72, вул. Батумської, 8-64, вул. Байкальської, 1,10,11, вул. Квітки Цісик, 1-36, вул. Тверської, 1-41, вул. Дебальцівської, 21,23,28,29, вул. Осінної, 7-13, вул. Василя Тютюнника, 12, вул. Кожем’яки, 1, 3,5,7,9,11,17,19, вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.
Коли саме відновлять водопостачання – не зазначається.
Нагадаємо, раніше ми писали,
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