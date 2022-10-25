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  • Що з’явиться на місці Будинку торгівлі на Слобожанському проспекті у Дніпрі

Що з’явиться на місці Будинку торгівлі на Слобожанському проспекті у Дніпрі

Сьогодні 15:15
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У Дніпрі замість Будинку торгівлі на Слобожанському проспекті може з'явитися цілий мікрорайон.

Новости Днепра про Що з'явиться на місці Будинку торгівлі на Слобожанському проспекті у Дніпрі

Як пише сайт gorod.dp.ua, на місці закинутого Будинку торгівлі планують звести житловий комплекс. Займається проєктом «Архітектурна майстерня Аліпов». Під забудову уже викупили землю не тільки під будівлею Будинку Торгівлі, а й ділянку під колишнім банно-пральний комплекс, який розташований поруч. Крім цього, замовник не проти додати до ділянки сусідню ритуальну службу, молельний будинок та пару котеджів.

Зазначається, що початок новому житловому мікрорайону вже закладено пару років тому, коли поруч на розі вул. Аржанова та проспекту почали зводити житловий комплекс. Новий проєкт подовжує ідею забудови фронту Слобожанського висотками.

 

Новости Днепра про Що з'явиться на місці Будинку торгівлі на Слобожанському проспекті у Дніпрі

Новости Днепра про Що з'явиться на місці Будинку торгівлі на Слобожанському проспекті у Дніпрі

Зазначається, що будинки будуть різної висоти. Вздовж проспекту невисокі торгові точки, а за ними вглиб комплексу побудуть 24-поверхівки. Таким чином архітектори хочуть досягти різноманітності. Поруч розмістять сквер на 11 тисяч квадратних метрів, дитячі спортивні зони та стоянки для велотранспорту.

Поки що це попередні рендери, архітектори пообіцяли розробити більш детальний план забудови.

Новости Днепра про Що з'явиться на місці Будинку торгівлі на Слобожанському проспекті у Дніпрі

 

Будинок торгівлі на Слобожанському проспекті у радянські часи був популярним місцем. Він вважався одним із найбільших і найперших торгових центрів в Дніпрі.

У 90-ті почалися проблеми та це місце занепало. У 2000-х його намагалися реанімувати, знесли радянську забудову, і почали будувати новий комплекс.

Проте нове будівництво зависло і легендарне колись місце, перетворилося в черговий довгобуд.

Новости Днепра про Що з'явиться на місці Будинку торгівлі на Слобожанському проспекті у Дніпрі

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Новости Днепра про Що з'явиться на місці Будинку торгівлі на Слобожанському проспекті у ДніпріУкраїнська

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