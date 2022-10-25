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Что появится на месте Дома торговли на Слобожанском проспекте в Днепре

Сегодня 15:15
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В Днепре вместо Дома торговли по Слобожанскому проспекту может появиться целый микрорайон.

Новости Днепра про Что появится на месте Дома торговли на Слобожанском проспекте в Днепре

Как пишет сайт gorod.dp.ua, на месте заброшенного Дома торговли планируют возвести жилой комплекс. Занимается проектом «Архитектурная мастерская Алипов». Под застройку уже выкупили землю не только под зданием Дома Торговли, но и участок под бывшим рядом банно-прачечным комплексом. Кроме этого, заказчик не прочь добавить в проект еще и участок соседней ритуальной службы, молельный дом и пару коттеджей.

Отмечается, что начало новому жилому микрорайону уже заложили пару лет назад, когда рядом на пересечении ул. Аржанова и проспекта начали возводить жилищный комплекс. Новый проект продолжает идею застройки фронта Слобожанского высотками.

Новости Днепра про Что появится на месте Дома торговли на Слобожанском проспекте в Днепре

Новости Днепра про Что появится на месте Дома торговли на Слобожанском проспекте в Днепре

Отмечается, что дома будут разной высоты. Вдоль проспекта невысокие торговые точки, а за ними вглубь комплекса будут построены 24-этажки. Таким образом, архитекторы хотят достичь разнообразия. Рядом будет размещен сквер на 11 тысяч квадратных метров, детские спортивные зоны и стоянки для велотранспорта.

Пока это предварительные рендеры, архитекторы пообещали разработать более подробный план застройки.

Новости Днепра про Что появится на месте Дома торговли на Слобожанском проспекте в Днепре

Дом торговли на Слобожанском проспекте в советское время был популярным местом. Он считался одним из самых крупных и первых торговых центров в Днепре.

В 90-е начались проблемы и это место пришло в упадок. В 2000-х его пытались реанимировать, снесли советскую застройку и начали строить новый комплекс.

Однако новое строительство повисло и легендарное когда-то место, превратилось в очередной долгострой.

Новости Днепра про Что появится на месте Дома торговли на Слобожанском проспекте в Днепре

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