Прообраз музыкального автомата: в одном из кафе Днепра заметили фонограф 1910-х годов

Фотограф отличается от граммофона тем, что может не только воспроизводить, но и записывать музыку. Так что можно сказать, что в Днепре можно увидеть прообраз современной «студии» записи. Он мог записывать и проигрывать музыку с пластинок.
О том, что в нашем городе есть такой необычный инструмент, стало известно из публикации в группе «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск». Фото прибора также были в публикации. Некоторые комментаторы предположили, что фонограф-граммофон является первым музыкальным автоматом, которые стояли в ресторанах того времени. В устройстве действительно имеется щель, куда можно бросать монетку.
Такой граммофон производила немецкая фирма Klingsor в 1907-1910 –х годах. Сегодня его стоимость может варьироваться от 2 до 4 тыс дол, если инструмент сохранился в хорошем состоянии и способен воспроизводить музыку. Его отличительной особенностью является группа натянутых струн, которые резонируют во время работы устройства. Таким образом звук становится чище и богаче. Некоторые модели были также снабжены танцующими фигурками. Но тот, который находится в Днепре фигурок не имеет. Фонограф сделан с использованием дерева, стекла и латуни. Точно неизвестно сколько таких фонографов было продано немцами в Днепре, но сейчас найти устройство в хорошем состоянии – большая редкость.
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