Как записать маленького ребенка на вакцинацию от Covid-19 в Днепре

В связи с полномасштабными военными действиями, которые начались на территории Украины 24 февраля прошлого года, украинцы «забыли» обо всем, что было до этого дня. В том числе о коронавирусе. Но люди продолжают болеть, а врачи продолжают призывать граждан вакцинироваться от Covid-19 самим и прививать детей. Журналисты dnepr.info узнали, как родители могут привить ребенка в возрасте от 5 до 11 лет и что для этого нужно.

С недавних пор в Украине вакцинироваться от Covid-19 могут не только взрослые, но и дети от 5 до 11 лет. Защищать ребенка от заболевания будут специальной вакциной Cominarty для детей. Но получить прививку чадо может не в каждом пункте вакцинации. Вдобавок у ребенка должно быть направление от семейного врача или педиатра на процедуру.

Первое, что должны сделать родители, которые хотят, чтобы их ребенка привили от коронавируса – это проконсультироваться с врачом. Затем получить направление от медика, позвонить в пункт вакцинации и узнать: есть ли в наличии «детские» вакцины от Covid-19. Как отмечают в Министерстве здравоохранения, единственным противопоказанием к прививке может быть высокая температура тела ребенка – выше 38 градусов или аллергическая реакция на первую дозу препарата. А незначительная простуда с невысокой температурой или насморком – не является причиной, чтобы отложить визит в центр вакцинации.

Идя на «детскую» прививку родители должны прихватить с собой свидетельство о рождении ребенка и свое удостоверение личности, это может быть паспорт и т.п. На месте нужно будет заполнить документ о согласии на прививку ребенка.

Узнать, в каком пункте есть вакцины можно здесь.

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