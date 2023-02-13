Прообраз музичного автомату: в одному з кафе Дніпра помітили фонограф 1910-х років

В одному із закладів Дніпра досі можна побачити старовинний фонограф, який, ймовірно, був виготовлений на початку минулого століття і стояв у будинках заможних місцевих жителів, а також у дорогих готелях, ресторанах та на великих кораблях, що перевозили мандрівників морем з однієї країни до іншої.

Фотограф відрізняється від грамофона тим, що може не лише відтворювати, а й записувати музику. Тож можна сказати, що у Дніпрі можна побачити прообраз сучасної «студії» запису. Він міг записувати та програвати музику з платівок.

Про те, що у нашому місті є такий незвичайний інструмент, стало відомо із публікації у групі «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ». Фото приладу також були у публікації. Деякі коментатори припустили, що фонограф-грамофон є першим музичним автоматом, який стояв у ресторанах того часу. У пристрої дійсно є щілина, куди можна кидати монету.

Такий грамофон виробляла німецька фірма Klingsor у 1907-1910-х роках. Сьогодні його вартість може змінюватись від 2 до 4 тис дол, якщо інструмент зберігся в гарному стані і здатний відтворювати музику. Його характерною особливістю є натягнуті струни, які резонують під час роботи пристрою. Таким чином звук стає чистішим і багатшим. Деякі моделі були також з танцюючими фігурками людей. Але той, що знаходиться у Дніпрі фігурок не має. Фонограф зроблено з використанням дерева, скла та латуні. Достеменно невідомо скільки таких фонографів було продано німцями у Дніпрі, але зараз знайти пристрій у хорошому стані – велика рідкість.

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