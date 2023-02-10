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Казацкие крепости в Днепре: что сейчас на их месте

Сегодня 17:41
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На территории Днепра более 300 лет назад было несколько крепостей. Созданные из дерева и земли они напоминали нынешние города в миниатюре со своей церковью, площадями и домами. Но существовали в среднем по 100 лет и до нас дошли только остатки этих архитектурных сооружений.

Новости Днепра про Казацкие крепости в Днепре: что сейчас на их месте

Территория Днепра несколько сотен лет назад была местом, где казаки размещали свои крепости и форты. Но до наших дней мало что дошло. Причин несколько. Первая – строительный материал крепостей – их сооружали из дерева, вторая – близость территорий к эпицентру сражений и войн. Укрытия и форты страдали от действий вражеских орудий. От исторических сооружений остались только преимущественно земляные валы, которые сложно идентифицировать.  Известно, что на территории современного Днепра существовало как минимум 5 крепостей, но больше всего информации о трех из них.

Первая – Богородицкая крепость была построена примерно на берегу реки Самары, сегодня это окраина города.  Фортификационное сооружение было построено в 1688 году, а ход работ контролировал Иван Мазепа. Крепость была из земли и дерева, это был огромный земляной вал на 4 метра высотой и частокол с почти двумя десятками пушечных раскатов. Внутри крепости была деревянная церковь названная во имя Покрова пресвятой Богородицы, в честь которой сооружение и было названо. Периметр крепости составлял почти 1,3 км, а площадь составляла более 10 га. Существовала она более 100 лет. За это время была сначала срыта, потом восстановлена и увеличена, а в 1798 году Покровскую церковь, что была в крепости разобрали и перевезли на противоположный берег, в село Одинковку.

Новости Днепра про Казацкие крепости в Днепре: что сейчас на их месте

С тех пор место, где раньше находилось фортификационное сооружение превратилось в огороды.

Новости Днепра про Казацкие крепости в Днепре: что сейчас на их месте

Вторая – Кодакская крепость. В 1603 году инженеру Гийому де Боплану было поручено укрепить южные рубежи Украины от татарских наскоков и восстаний. В 1635 году над Днепром была основана Кодак. Поскольку «заказчиком» крепости выступала Речь Посполита, то главной целью сооружения там видели изолирования Запорожской Сечи.  Но недостроенную крепость захватили и разрушили казаки. В 1639 году ее вновь отстроили и «поселили» там гарнизон солдат. В 1648 году казаки сначала держали этот гарнизон в осаде несколько месяцев, а потом тот сдался. С тех пор там находился казацкий сторожевой отряд и жили лоцманы, которые проводили людей через пороги. У крепости, кстати, находился первый днепровский порог.

Новости Днепра про Казацкие крепости в Днепре: что сейчас на их месте

В 1711 году крепость была уничтожена, а на ее месте возникло небольшое поселение.

Новости Днепра про Казацкие крепости в Днепре: что сейчас на их месте

В 1740-х годах было начато строительство третьей крепости – Новокодацкой. Информации о ней очень мало. Известно, что там была церковь Святого Николая, а сама крепость находилась в районе нынешней Набережной Заводской. С четырех сторон ее охраняли пушки. В пределах ее были дома, где проживало около 5 тыс человек. За пределами крепости были торговые и ремесленные заведения. Через сто лет от нее практически ничего не осталось.

Новости Днепра про Казацкие крепости в Днепре: что сейчас на их месте

В конце XIX века тут начата добыча песка для строительства города.

Новости Днепра про Казацкие крепости в Днепре: что сейчас на их месте

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Новости Днепра про Казацкие крепости в Днепре: что сейчас на их местеУкраїнська Новости Днепра про Казацкие крепости в Днепре: что сейчас на их местеРусский

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