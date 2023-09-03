Проглотили 20-центовую монету и 50 магнитных шариков: в Днепре спасали детей

Что дети только не тянут в рот.

Врачи эндоскопического центра в Днепре рассказали о маленьких пациентах, которых пришлось срочно спасать, потому что они наглотались магнитных шариков и монет.

1 сентября в клинику госпитализировали трех малышей, наглотавшихся посторонних предметов.

Первый ребенок проглотил монету в 20 центов, застрявшую в первом сужении пищевода. Второй случай был сложнее, ведь малыш наелся магнитиков. Эндоскописты и хирурги вытащили 50 маленьких шаров, оказавшихся в желудке малыша.

Третий случай также касался монет. Ребенок проглотил две монеты по 5 копеек, которые впоследствии вытащили из средней середины пищевода.

Все дети под наблюдением врачей, но их жизни ничего не угрожает.

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