Проковтнули 20-центову монету та 50 магнітних кульок: у Дніпрі рятували дітей

Лікарі ендоскопічного центру у Дніпрі розповіли про маленьких пацієнтів, яких довелося терміново рятувати, бо вони наковталися магнітних кульок та монет.
1 вересня до клініки госпіталізували трьох малюків, які наковталися сторонніх предметів.
Перша дитина проковтнула монету у 20 центів, яка застрягла в першому звуженні стравоходу. Другий випадок був складнішим, адже малюк наївся магнітиків. Ендоскопісти та хірурги витягнули 50 маленьких кульок, які опинилися в шлунку малого.
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