Проковтнули 20-центову монету та 50 магнітних кульок: у Дніпрі рятували дітей

Що діти тільки не тягнуть до рота.

Лікарі ендоскопічного центру у Дніпрі розповіли про маленьких пацієнтів, яких довелося терміново рятувати, бо вони наковталися магнітних кульок та монет.

1 вересня до клініки госпіталізували трьох малюків, які наковталися сторонніх предметів.

Перша дитина проковтнула монету у 20 центів, яка застрягла в першому звуженні стравоходу. Другий випадок був складнішим, адже малюк наївся магнітиків. Ендоскопісти та хірурги витягнули 50 маленьких кульок, які опинилися в шлунку малого.

Третій випадок також стосувався монет. Дитина проковтнула дві монети по 5 копійок, які згодом витягнули із середньої середини стравоходу.

Наразі усі діти під наглядом лікарів, але їхньому життю нічого не загрожує.

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