Предпринимателям — нарушителям режима экономии электроэнергии в Днепре отключат свет

«За соблюдением правил будут следить Инспекция по благоустройству, Департамент торговли и рекламы, а также подведомственные им КП. Если кто-то не соблюдает правило, город расторгнет договоры аренды с владельцами и аннулирует разрешения на размещение вывесок. Еще одним методом воздействия является отключение от электропитания», — говорится в сообщении.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Економити світло необхідно, щоб знизити навантаження на мережі у піковий період споживання, з 17:00 до 23:00.

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