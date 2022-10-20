Предпринимателям — нарушителям режима экономии электроэнергии в Днепре отключат свет

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
«За соблюдением правил будут следить Инспекция по благоустройству, Департамент торговли и рекламы, а также подведомственные им КП. Если кто-то не соблюдает правило, город расторгнет договоры аренды с владельцами и аннулирует разрешения на размещение вывесок. Еще одним методом воздействия является отключение от электропитания», — говорится в сообщении.
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