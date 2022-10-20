Підприємцям-порушникам режиму економії світла в Дніпрі відключать електрику

Економити світло необхідно, щоб знизити навантаження на мережі у піковий період споживання, з 17:00 до 23:00.

Про це повідомляє міська рада Дніпра.

“За дотриманням правил будуть слідкувати Інспекція з питань благоустрою, департамент торгівлі та реклами, а також КП, які підпорядковуються їм. Якщо хтось не дотримуватиметься норми – місто розриватиме із власниками договори оренди і скасовуватиме дозволи на розміщення вивісок. Ще один метод впливу – відключення від електропостачання”, – сказано в повідомленні.

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