Підприємцям-порушникам режиму економії світла в Дніпрі відключать електрику

Про це повідомляє міська рада Дніпра.
“За дотриманням правил будуть слідкувати Інспекція з питань благоустрою, департамент торгівлі та реклами, а також КП, які підпорядковуються їм. Якщо хтось не дотримуватиметься норми – місто розриватиме із власниками договори оренди і скасовуватиме дозволи на розміщення вивісок. Ще один метод впливу – відключення від електропостачання”, – сказано в повідомленні.
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