Правительство сделало важный шаг к «роуминговому безвизу» с ЕС

Правительство утвердило документ, который позволит Украине заключить соглашение о присоединении к "роуминговому безвизу" с Европейским Союзом уже в этом году.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Движемся к «роуминговому безвизу» с ЕС. Сегодня, 7 апреля, утвердили документ, который позволит Украине заключить соответствующее соглашение с Европейским Союзом уже в этом году», — отметил Шмыгаль.

По его словам, присоединение к роуминговому пространству Европейского Союза — это не просто отмена платы за звонки, но и современные и прозрачные европейские правила в сфере телекоммуникаций.

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