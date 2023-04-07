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Уряд зробив важливий крок до “роумінгового безвізу” з ЄС

Сьогодні 21:15
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Уряд затвердив документ, який дозволить Україні укласти угоду про приєднання до "роумінгового безвізу" з Європейським Союзом уже цього року.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Рухаємося до «роумінгового безвізу» із ЄС. Сьогодні затвердили документ, який дозволить Україні укласти відповідну угоду із Європейським Союзом уже цього року», – написав він.

За його словами, приєднання до роумінгового простору Європейського Союзу – це не просто скасування плати за дзвінки, але і сучасні та прозорі європейські правила у сфері телекомунікацій.

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