Уряд зробив важливий крок до “роумінгового безвізу” з ЄС

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Рухаємося до «роумінгового безвізу» із ЄС. Сьогодні затвердили документ, який дозволить Україні укласти відповідну угоду із Європейським Союзом уже цього року», – написав він.
За його словами, приєднання до роумінгового простору Європейського Союзу – це не просто скасування плати за дзвінки, але і сучасні та прозорі європейські правила у сфері телекомунікацій.
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