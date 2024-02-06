«Позвал на чай»: в Днепре бабушка ребенка, которого поджег сосед-пенсионер, рассказала детали инцидента

В Днепре от ожогов лечат ребенка, которого поджег сосед-пенсионер.

В больницу 13-летний парень попал 5 февраля, сообщает «Суспільне».

Как рассказала бабушка ребенка, инцидент произошел еще 31 января. Внук пошел к соседу по даче, пригласившего его на чай. Семья была в хороших отношениях с мужчиной, поэтому парень без колебаний согласился.

Однако чаепитие завершилось ожогами ног у ребенка. В какой-то момент сосед вылил на парня воспламеняющееся вещество и поджег.

Сосед на даче пригласил ребенка чай попить. Ребенок и зашел к нему на дачу. Были с ним в хороших отношениях, я не знаю, что произошло в тот момент. Он почувствовал, что у него нога загорелась. Сгорели штаны, галоши резиновые, – сказала бабушка мальчика.

Сначала бабушка пыталась лечить внука самостоятельно, потому что думала, что справится без помощи медиков. 5 февраля вызвала полицию, чтобы рассказать о поступке соседа. Правоохранители приехав по вызову, составили на женщину протокол за ненадлежащий уход за ребенком, а парня отправили в больницу.

По словам врачей, у ребенка обожжено 10% кожи ног. Однако состояние парня осложнено тем, что поражены крупные суставы.

У ребенка ожоги кожи нижней конечности. И, соответственно, они распространяются на участки крупных суставов. Состояние продолжает оставаться средней тяжести, ближе к тяжелому. Обычно подобные случаи лечим в течение 2-3 недель, – рассказал Артем, врач-комбустиолог.

Тетя пострадавшего объяснила, что скорую не вызывали, потому что родные испугались и были в шоковом состоянии, поэтому оказывали первую помощь своими силами. Однако сейчас опасаются, что сосед может повлиять на ход следствия и захочет «замять» дело.

В полиции выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре спасают парня, которого поджег сосед-пенсионер.

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