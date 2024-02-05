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У Дніпрі рятують 16-річного хлопця, якого підпалив сусід-пенсіонер

Сьогодні 21:31
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У Новомосковському районі чоловік підпалив неповнолітнього хлопця.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують 16-річного хлопця, якого підпалив сусід-пенсіонер

Жахливий інцидент трапився в селі Голубівка Новомосковського району. Сусід-пенсіонер підпалив підлітка, який зайшов до нього у гості. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

16-річний хлопець зайшов до сусіда у гості, але в якийсь момент той вилив на нього легкозаймистий розчин та підпалив одяг неповнолітнього. Наразі невідомо, чи це сталося під час суперечки, чи що саме спонукало чоловіка на злочин. 

Дитину доправили до лікарні Дніпра. У постраждалого опік ділянки кульшового суглоба та нижньої кінцівки. Стан хлопчика середньої важкості.

У поліції зазначили, що відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності). Всі обставини події будуть з’ясовувати слідчі під час розслідування справи.

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Новости Днепра про У Дніпрі рятують 16-річного хлопця, якого підпалив сусід-пенсіонерУкраїнська

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