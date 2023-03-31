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Появились детали задержания в Днепре банды-похитителей, которые пытали людей

Сегодня 10:23
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В Днепре 29 марта задержали банду-похитителей людей.

Новости Днепра про Появились детали задержания в Днепре банды-похитителей, которые пытали людей

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

29 марта на жилом массиве Победа видели силовиков, задерживавших банду преступников. Как оказалось, злоумышленники занимались похищением состоятельных горожан, которых пытали, угрожали убить и требовали у них ценные вещи.

Известно, что возглавлял банду 25-летний мужчина, который уже сидел за тяжкие преступления и находится под арестом. Он дистанционно собрал группу из 9 мужчин в возрасте от 20 до 38 лет, выполнявших его указания.

И вот 29 марта преступники пытались похитить очередную жертву, однако их задержали полиция и спецназовцы. Во время обысков в помещениях подозреваемых правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, гранаты, номерные знаки на авто, деньги, наркотики, радиостанции и другие вещдоки.

Все 9 участников банды задержали. Решается вопрос об их аресте и объявлении подозрений. По фактам преступников полицейские внесли сведения в ЕРДР по статьям о пытках, незаконном лишении свободы, похищении, угрозах убийством, хранении оружия.

Новости Днепра про Появились детали задержания в Днепре банды-похитителей, которые пытали людей

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