З’явилися деталі затримання в Дніпрі банди-викрадачів, яка катувала людей

У Дніпрі 29 березня затримали банду-викрадачів людей

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

29 березня на житловому масиві Перемога бачили силовиків, які затримували банду злочинців. Як виявилося, зловмисники займалися викраденням заможних містян, яких катували, погрожували вбити та вимагали в них цінні речі.

Відомо, що очолював банду 25-річний чоловік, який вже сидів за тяжкі злочині та наразі знаходиться під арештом. Він дистанційно зібрав групу з 9 чоловіків віком від 20 до 38 років, які виконували його вказівки.

І ось 29 березня, злочинці намагалися викрасти чергову жертву, проте їх затримали поліція та спецпризначенці. Під час обшуків в помешканнях підозрюваних правоохоронці знайшли вогнепальну зброю, гранати, номерні знаки на авто, гроші, наркотики, радіостанції та інші речдоки.

Усіх 9 учасників банди затримали. Наразі вирішується питання про їх арешт та оголошення підозр. За фактами злочинців поліціянти внесли відомості до ЄРДР за статтями про катування, незаконне позбавлення волі, викрадення, погрози вбивством, зберігання зброї.

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