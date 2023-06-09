Повреждены многие здания: оккупанты обстреляли Никопольский район

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
В результате атаки по Никополю повреждение получило одно предприятие, 7 частных жилых домов, 3 хозяйственные сооружения, 4 линии электропередачи.
Также оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую и Мировскую громады.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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