Повреждены многие здания: оккупанты обстреляли Никопольский район

К счастью, обошлось без пострадавших.

Также оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую и Мировскую громады.

В результате атаки по Никополю повреждение получило одно предприятие, 7 частных жилых домов, 3 хозяйственные сооружения, 4 линии электропередачи.

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

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