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Повреждены многие здания: оккупанты обстреляли Никопольский район

Сегодня 21:15
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Враг за день трижды обстрелял Никопольский район.

Новости Днепра про Повреждены многие здания: оккупанты обстреляли Никопольский район

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

В результате атаки по Никополю повреждение получило одно предприятие, 7 частных жилых домов, 3 хозяйственные сооружения, 4 линии электропередачи.

Также оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую и Мировскую громады.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Новости Днепра про Повреждены многие здания: оккупанты обстреляли Никопольский район

Новости Днепра про Повреждены многие здания: оккупанты обстреляли Никопольский район

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Новости Днепра про Повреждены многие здания: оккупанты обстреляли Никопольский районУкраїнська Новости Днепра про Повреждены многие здания: оккупанты обстреляли Никопольский районРусский

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