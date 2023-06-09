В Днепропетровской области дедушка упал в заброшенный колодец: его доставали спасатели

Сегодня, 9 июня, в 14:36 ​​в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Степной в селе Новоукраинка 69-летний мужчина упал в заброшенный колодец.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно выехали спасатели. С помощью стремянки и веревки они подняли пострадавшего на поверхность.

С дедушкой все хорошо.

К оказанию помощи были привлечены четыре спасателя и одна единица пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

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