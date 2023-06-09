В Днепропетровской области дедушка упал в заброшенный колодец: его доставали спасатели

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место происшествия оперативно выехали спасатели. С помощью стремянки и веревки они подняли пострадавшего на поверхность.
С дедушкой все хорошо.
К оказанию помощи были привлечены четыре спасателя и одна единица пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.
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Александра Лучка
Автор:
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