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Пошкоджено багато будівель: окупанти обстріляли Нікопольський район

Сьогодні 21:15
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Ворог за день тричі обстріляв Нікопольський район.

Новости Днепра про Пошкоджено багато будівель: окупанти обстріляли Нікопольський район

Про це повідомляє головаДніпропетровської облради Микола Лукашук.

Внаслідок атаки по Нікополю пошкодження зазнало одне підприємство, 7 приватних житлових будинків, 3 господарчі споруди, 4 лінії електропередачі.

Також окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду та Мирівську громаду.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Новости Днепра про Пошкоджено багато будівель: окупанти обстріляли Нікопольський район

Новости Днепра про Пошкоджено багато будівель: окупанти обстріляли Нікопольський район

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Новости Днепра про Пошкоджено багато будівель: окупанти обстріляли Нікопольський районУкраїнська Новости Днепра про Пошкоджено багато будівель: окупанти обстріляли Нікопольський районРусский

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