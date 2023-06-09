Пошкоджено багато будівель: окупанти обстріляли Нікопольський район

Про це повідомляє головаДніпропетровської облради Микола Лукашук.
Внаслідок атаки по Нікополю пошкодження зазнало одне підприємство, 7 приватних житлових будинків, 3 господарчі споруди, 4 лінії електропередачі.
Також окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду та Мирівську громаду.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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