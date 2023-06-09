Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают жителей Днепра и области об опасном стихийном явлении.
9-10 июня на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!
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