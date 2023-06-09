Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Школьники Днепра уже неделю находятся на летних каникулах. Если для детей отсутствие учебы – радость, то родители ломают голову чем занять чадо в летнее время так, чтобы ребенку было интересно, познавательно и при этом чадо не шлялось постоянно по улицам…

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