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Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Сегодня 15:35
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Будьте осторожны с огнем!

Новости Днепра про Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают жителей Днепра и области об опасном стихийном явлении.

9-10 июня на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

  • 9 июня: небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 11-16 градусов, днем ​​24-29 градусов; по городу ночью 14-16 градусов, днем ​​26-28 градусов.
  • 10 июня: переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17 градусов, днем ​​24-29 градусов.
  • 11 июня: переменная облачность. Ночью небольшой, днем ​​умеренный кратковременный дождь, местами сильный дождь. Днем грозы, в отдельных районах град. Ветер северо-восточный, 7-12, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17 градусов, днем ​​18-23 градуса.

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!

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