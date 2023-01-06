Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, — Генштаб

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.23 ориентировочно составили:

Украинские силы за минувшие сутки ликвидировали 530 оккупантов и уничтожили 23 танка. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже отметку в 110 000 убитыми.

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