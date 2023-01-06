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Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, — Генштаб

Сегодня 08:30
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Украинские силы за минувшие сутки ликвидировали 530 оккупантов и уничтожили 23 танка. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже отметку в 110 000 убитыми.

 

Новости Днепра про Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - Генштаб

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 110250 (+530) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3064 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6124 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 2059 (+8) ед,
  • РСЗО — 431 (+5) ед,
  • средства ПВО — 215 (+0) ед,
  • самолетов — 285 (+1) ед,
  • вертолетов — 272 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1844 (+0),
  • крылатые ракеты — 723 (+0),
  • корабли /катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4797 (+38) ед,
  • специальная техника — 182 (+0).

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Новости Днепра про Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - ГенштабРусский

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