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Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, – Генштаб

Сьогодні 08:30
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Українські сили за минулу добу ліквідували 530 окупантів та знищили 23 танки. Загалом втрати РФ у війні з лютого перевищили вже позначку в 110 000 вбитими.

Новости Днепра про Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 110250 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3064 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6124 (+16) од,
  • артилерійських систем – 2059 (+8) од,
  • РСЗВ – 431 (+5) од,
  • засоби ППО – 215 (+0) од,
  • літаків – 285 (+1) од,
  • гелікоптерів – 272 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),
  • крилаті ракети – 723 (+0),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4797 (+38) од,
  • спеціальна техніка – 182 (+0).

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Новости Днепра про Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - ГенштабРусский

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