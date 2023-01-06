Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, – Генштаб

Українські сили за минулу добу ліквідували 530 окупантів та знищили 23 танки. Загалом втрати РФ у війні з лютого перевищили вже позначку в 110 000 вбитими.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 110250 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3064 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 6124 (+16) од,

артилерійських систем – 2059 (+8) од,

РСЗВ – 431 (+5) од,

засоби ППО – 215 (+0) од,

літаків – 285 (+1) од,

гелікоптерів – 272 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),

крилаті ракети – 723 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4797 (+38) од,

спеціальна техніка – 182 (+0).

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