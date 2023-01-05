У Дніпрі “замінували” 9 пологових будинків: що відомо

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Правоохоронці обстежили пологові будинки та прилеглі до них території. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. Інформація про замінування не підтвердилась.
Слід зазначити, що останнім часом на Дніпропетровщині активізувалися “мінери”: до поліції дуже часто почали надходити повідомлення про “замінування” шкіл, садочків, готелів, адміністративних будівель тощо. Усі повідомлення – хибні.
Читайте також:
Автор:
Батюшка, який бився за пиво з місцевими в Слобожанському, виявився…
Учора вдень, 4 січня, росіяни вдарили по Нікополю з важкої…
У Дніпрі сьогодні працюватимуть технічні рейси електротранспорту та маршрутки.
Росія прискорює примусову інтеграцію тимчасово окупованих та зайнятих територій у…