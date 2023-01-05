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У Дніпрі “замінували” 9 пологових будинків: що відомо

Сьогодні 10:38
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Учора до поліції повідомили про "замінування" дев'яти пологових будинків Дніпра.

Новости Днепра про У Дніпрі

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Правоохоронці обстежили пологові будинки та прилеглі до них території. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. Інформація про замінування не підтвердилась.

Слід зазначити, що останнім часом на Дніпропетровщині активізувалися “мінери”: до поліції дуже часто почали надходити повідомлення про “замінування” шкіл, садочків, готелів, адміністративних будівель тощо. Усі повідомлення – хибні. 

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