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У Дніпрі планують на місяць звузити тротуар на проспекті Хмельницького

Сьогодні 11:58
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Новости Днепра про У Дніпрі планують на місяць звузити тротуар на проспекті Хмельницького

У Дніпрі планують звузити тротуар на проспекті Богдана Хмельницького. Зробити це мають біля будинку №18.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

Причина – будівництво кабельної лінії. Роботи мають тривати місяць, з 12 січня до 12 лютого 2023 року.

Зазначимо, що міський голова поки що не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.

Новости Днепра про У Дніпрі планують на місяць звузити тротуар на проспекті Хмельницького

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі можуть на два місяці перекрити рух транспорту вулицею Паторжинського: подробиці.

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Новости Днепра про У Дніпрі планують на місяць звузити тротуар на проспекті ХмельницькогоУкраїнська

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