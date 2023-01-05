У Дніпрі планують на місяць звузити тротуар на проспекті Хмельницького

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У Дніпрі планують звузити тротуар на проспекті Богдана Хмельницького. Зробити це мають біля будинку №18.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

Причина – будівництво кабельної лінії. Роботи мають тривати місяць, з 12 січня до 12 лютого 2023 року.

Зазначимо, що міський голова поки що не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі можуть на два місяці перекрити рух транспорту вулицею Паторжинського: подробиці.

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