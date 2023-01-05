У “Дніпро-1” з’явився новий гравець: хто він та що про нього відомо

«Дніпро-1» придбав Євгена Пасіча у рівненського «Вереса»

У “Дніпро-1” повідомили про трансфер нового гравця. Ним став 29-річний захисник Євген Пасіч. Контракт з футболістом клуб викупив у рівненського “Вереса”. Трудова угода з гравцем укладена терміном на півтора року. В складі дніпрян він виступатиме під №42.

Євген Пасіч народився 13 липня 1993 року у Дніпрі і є вихованцем місцевої школи «Інтер». Розпочинав кар’єру у молодіжних складах ФК «Дніпро». Далі він провів чотири сезони у складі охтирського «Нафтовика-Укрнафти» у Першій лізі.

З сезону 2017/18 постійно виступав на рівні УПЛ за рівненський «Верес» і донецький «Олімпік». За цей час провів в Прем’єр-лізі 114 матчів, в яких забив 7 м’ячів і віддав 7 результативних передач, а в Кубку країни відіграв 8 матчів.

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