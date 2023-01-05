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Як 5 січня в Дніпрі курсуватимуть технічні рейси електротранспорту

Сьогодні 10:02
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У Дніпрі сьогодні працюватимуть технічні рейси електротранспорту та маршрутки.

Новости Днепра про Як 5 січня в Дніпрі курсуватимуть технічні рейси електротранспорту

Як повідомили в міськраді, 5 січня 2023 року на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:

Тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Всього 36 транспортних засобів;
Трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17. Всього 41 вагон трамваю.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 77 одиниць рухомого складу.

Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00.

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів, які обслуговує 786 транспортних засобів (з них 150 – автобуси великої місткості).

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Новости Днепра про Як 5 січня в Дніпрі курсуватимуть технічні рейси електротранспортуУкраїнська

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