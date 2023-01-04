У Павлограді під час прогулянки з собакою містянин знайшов розчленоване тіло

Під час прогулянки з собакою місцевий мешканець знайшов фрагменти людського тіла. Він повідомив про це у поліцію.
Правоохоронці вже встановили особу вбитого – ним виявився раніше судимий 36-річний чоловік.
Наразі поліція встановлює всіх свідків та обставини умисного вбивства.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському на вокзалі на чоловіка напали з ножем: подробиці.
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