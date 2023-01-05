В «Днепр-1» появился новый игрок: кто он и что о нем известно

«Днепр-1» приобрел Евгения Пасича у ровенского «Вереса»

В «Днепр-1» сообщили о трансфере нового игрока. Им стал 29-летний защитник Евгений Пасич. Контракт с футболистом клуб выкупил у ровенского «Вереса». Трудовое соглашение с игроком заключено сроком на полтора года. В составе днепрян он будет выступать под №42.

Евгений Пасич родился 13 июля 1993 года в Днепре и является воспитанником местной школы «Интер». Приступал к карьере в молодежных составах ФК «Днепр». Далее он провел четыре сезона в составе охтырского «Нефтяника-Укрнефти» в Первой лиге.

С сезона 2017/18 постоянно выступал на уровне УПЛ за ровенский Верес и донецкий Олимпик. За это время провел в Премьер-лиге 114 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач, а в Кубке страны отыграл 8 матчей.

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