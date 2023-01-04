У Дніпрі в супермаркетах різко подешевшала гречка: ціни

Гречка - одна із найулюбленіших круп українців.

Її можна приготувати як гарнір, а можна з неї зробити безліч інших страв: супи, запіканки та навіть котлети.

Ми вирішили подивитися, скільки зараз коштує гречка в супермаркетах Дніпра. І були приємно здивовані: гречка подешевшала.

Так, в “АТБ” зараз можна купити кілограм гречки за 59,40 грн (без знижки – 65,90 грн).

Для порівняння: у грудні в “АТБ” кілограм гречки продавали за 66,90 (або 78,90 без знижки).

У “Сільпо” ціни різні: можна придбати кілограм крупи за 66,99 або 89.99 – усе залежить від торгової марки.

У “Варусі” така ж сама ситуація: можна купити кілограм гречки за 59,90 грн, або дорожче – за 89,90.

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