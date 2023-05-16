Посвятил свою жизнь науке и космосу: в Днепре скончался известный ученый-механик

В Днепре ушел из жизни известный ученый.

Печальное известие сообщили в Национальной академии наук Украины.

Вадим Сергеевич Гудрамович – известный ученый-механик и преподаватель Днепропетровского национального университета. К сожалению, 12 мая стало известно, что сердце учёного остановилось. Ему было 87 лет.

Вадим Сергеевич начал свою карьеру в 1959 году, когда после обучения в ДНУ устроился на работу КБ «Южное». Через 5 лет защитил кандидатскую диссертацию, работал в институте механики в Днепре и стал преподавать.

Ученый занимался проблемами прочности конструкций ракетно-космической техники.

Осуществил комплексные исследования антено-волноводных и гелиоэнергетических устройств наземного и космического базирования. Был научным руководителем фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, которые проводились в ИТМ НАНУ и ГКАУ, — отмечают в НАН Украины.

Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники; лауреат премий НАН Украины им. акад. С.П. Тимошенко и им. акад. М.К. Янгеля.

Также Вадим Сергеевич был:

членом Секретариата Национального комитета по теоретической и прикладной механике Украины

членом правления Украинского общества по механике разрушения материалов

членом Экспертного совета ВАК Украины

научным руководителем фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, проводившихся в ИТМ НАНУ и ГКАУ

Активно занимался педагогической деятельностью на ММФ ДНУ.

Попрощаются с ученым сегодня, 16 мая в 12:00 в Спасо-Преображенском соборе (г. Днепр, Соборная площадь, 1).

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