Посвятил свою жизнь науке и космосу: в Днепре скончался известный ученый-механик

Печальное известие сообщили в Национальной академии наук Украины.
Вадим Сергеевич Гудрамович – известный ученый-механик и преподаватель Днепропетровского национального университета. К сожалению, 12 мая стало известно, что сердце учёного остановилось. Ему было 87 лет.
Вадим Сергеевич начал свою карьеру в 1959 году, когда после обучения в ДНУ устроился на работу КБ «Южное». Через 5 лет защитил кандидатскую диссертацию, работал в институте механики в Днепре и стал преподавать.
Ученый занимался проблемами прочности конструкций ракетно-космической техники.
Осуществил комплексные исследования антено-волноводных и гелиоэнергетических устройств наземного и космического базирования. Был научным руководителем фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, которые проводились в ИТМ НАНУ и ГКАУ, — отмечают в НАН Украины.
Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники; лауреат премий НАН Украины им. акад. С.П. Тимошенко и им. акад. М.К. Янгеля.
Также Вадим Сергеевич был:
Активно занимался педагогической деятельностью на ММФ ДНУ.
Попрощаются с ученым сегодня, 16 мая в 12:00 в Спасо-Преображенском соборе (г. Днепр, Соборная площадь, 1).
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