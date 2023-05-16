Присвятив своє життя науці та космосу: у Дніпрі помер відомий вчений-механік

У Дніпрі пішов з життя відомий вчений.

Сумну звістку повідомили в Національній академії наук України.

Вадим Сергійович Гудрамович – відомий вчений-механік та викладач Дніпропетровського національного університету. На жаль, 12 травня стало відомо, що серце науковця зупинилося. Йому було 87 років.

Вадим Сергійович розпочав свою кар’єру у 1959 році, коли після навчання в ДНУ влаштувався на роботу КБ “Південне”. Через 5 років захистив кандидатську дисертацію, працював у інституті механіки в Дніпрі та почав викладати.

Вчений займався проблемами міцності конструкцій ракетно-космічної техніки.

Здійснив комплексні дослідження антено-хвилеводних та геліоенергетичних пристроїв наземного і космічного базування. Був науковим керівником фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, які проводилися в ІТМ НАНУ та ДКАУ, – зазначають в НАН України.

Лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки, лауреат премій НАН України ім. акад. С.П. Тимошенко та ім. акад. М.К. Янгеля.

Також Вадим Сергійович був:

членом Секретаріату Національного комітету з теоретичної та прикладної механіки України

членом правління Українського товариства з механіки руйнування матеріалів

членом Експертної ради ВАК України

науковим керівником фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, які проводилися в ІТМ НАНУ та ДКАУ

Активно займався педагогічною діяльністю на ММФ ДНУ.

Попрощаються зі вченим, сьогодні, 16 травня о 12:00 у Спасо-Преображенскому соборі (м. Дніпро, Соборна площа, 1).

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