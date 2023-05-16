Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Присвятив своє життя науці та космосу: у Дніпрі помер відомий вчений-механік

Присвятив своє життя науці та космосу: у Дніпрі помер відомий вчений-механік

Сьогодні 12:11
просмотров

У Дніпрі пішов з життя відомий вчений.

Новости Днепра про Присвятив своє життя науці та космосу: у Дніпрі помер відомий вчений-механік

Сумну звістку повідомили в Національній академії наук України. 

Вадим Сергійович Гудрамович – відомий вчений-механік та викладач Дніпропетровського національного університету. На жаль, 12 травня стало відомо, що серце науковця зупинилося. Йому було 87 років.

Вадим Сергійович розпочав свою кар’єру у 1959 році, коли після навчання в ДНУ влаштувався на роботу КБ “Південне”. Через 5 років захистив кандидатську дисертацію, працював у інституті механіки в Дніпрі та почав викладати.

Вчений займався проблемами міцності конструкцій ракетно-космічної техніки. 

Здійснив комплексні дослідження антено-хвилеводних та геліоенергетичних пристроїв наземного і космічного базування. Був науковим керівником фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, які проводилися в ІТМ НАНУ та ДКАУ, – зазначають в НАН України.

Лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки, лауреат премій НАН України ім. акад. С.П. Тимошенко та ім. акад. М.К. Янгеля.

Також Вадим Сергійович був:

  • членом Секретаріату Національного комітету з теоретичної та прикладної механіки України
  • членом правління Українського товариства з механіки руйнування матеріалів
  • членом Експертної ради ВАК України
  • науковим керівником фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, які проводилися в ІТМ НАНУ та ДКАУ

Активно займався педагогічною діяльністю на ММФ ДНУ.

Попрощаються зі вченим, сьогодні, 16 травня о 12:00 у Спасо-Преображенскому соборі (м. Дніпро, Соборна площа, 1).

Читайте також:

Новости Днепра про Присвятив своє життя науці та космосу: у Дніпрі помер відомий вчений-механікУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі потяг на смерть збив чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:46
    У Дніпрі потяг на смерть збив чоловіка

    У понеділок, 15 травня, у Дніпрі сталася трагедія.

    Затор тягнеться до Нового мосту: у Дніпрі на Слобожанському проспекті збили мотоцикліста
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:25
    Затор тягнеться до Нового мосту: у Дніпрі на Слобожанському проспекті збили мотоцикліста

    Лівий берег застряг в заторах.

    П’яний водій влетів в їх авто: у Дніпрі рятують дівчинку та її батьків, які постраждали в ДТП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:59
    П’яний водій влетів в їх авто: у Дніпрі рятують дівчинку та її батьків, які постраждали в ДТП

    У Дніпрі рятувають сім'ю, яка постраждала в ДТП.

    На Дніпропетровщині у палаючій автівці загинув чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:14
    На Дніпропетровщині у палаючій автівці загинув чоловік

    Сьогодні, 16 травня, на вулиці Квітнева селища Циганівка горів автомобіль.

    Наверх