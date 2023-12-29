«Постоянно переживает, что поезд уедет без нее»: в сети показали рабочие будни собаки-проводницы Николь из Днепра

Эти изменения также повлияли на братьев наших меньших – кто-то из них потерял дом или хозяина, а кто-то начал помогать стране и украинцам выстоять.
Среди них – собака-проводница Николь из Днепра. Четырехлапая с самого начала вторжения работала вместе со своей хозяйкой на эвакуационных рейсах – помогала людям справиться со стрессом. Когда они видели пушистую проводницу, сразу расслаблялись и улыбались.
История самой Николь также впечатляет: 4 года назад проводница Татьяна Минькова спасла ее на вокзале в Днепре – четырехлапая вмерзла в лед. С тех пор собачка жила у женщины, а теперь – помогает ей на работе. Николь попала в «Укрзалізницю» из-за того, что Татьяне не с кем было оставить любимицу.
Теперь они вместе в каждом рейсе – собачке нравится такая работа, она даже постоянно переживает, что поезд уедет без нее.
Также у Николь есть свой аккаунт в Instagram, за которым следят более 3 подписчиков. Там публикуют фото и видео ее рабочих будней.
Четырехлапая выпросила “чух” за ушком!
Читайте также:
Александра Лучка
Автор:
В днепровской школе, недалеко от ТЦ, куда прилетела ракета, горожан…
В Днепре разбито более 2 тысяч окон.
Отменили новогодние праздники для детей, которые должны были провести сегодня.
Ряд зданий в Днепре получили повреждения в результате ракетной атаки.
Еще в январе 2023 года жители Днепра и Украины отмечали канун дня святого Василия Великого или Щедрый вечер, еще в народе его называют «праздник Маланки» или «Маланки и Василя». Праздновали его вечером 13 января. В этом году из-за того, что…
В днепровской школе, недалеко от ТЦ, куда прилетела ракета, горожан не пустили в подвал укрытия.
В Днепре разбито более 2 тысяч окон.
Отменили новогодние праздники для детей, которые должны были провести сегодня.
Ряд зданий в Днепре получили повреждения в результате ракетной атаки.
В небе над Украиной за ночь и утро сбили 114 из 158 воздушных целей.
Число погибших растет.
Днепр приходит в себя после массированного удара ракетами.
Несовершеннолетняя выпила 60 таблеток противотуберкулезных препаратов.
Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!