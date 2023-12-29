«Постоянно переживает, что поезд уедет без нее»: в сети показали рабочие будни собаки-проводницы Николь из Днепра

После 24 февраля 2022 года изменилась жизнь каждого.

Эти изменения также повлияли на братьев наших меньших – кто-то из них потерял дом или хозяина, а кто-то начал помогать стране и украинцам выстоять.

Среди них – собака-проводница Николь из Днепра. Четырехлапая с самого начала вторжения работала вместе со своей хозяйкой на эвакуационных рейсах – помогала людям справиться со стрессом. Когда они видели пушистую проводницу, сразу расслаблялись и улыбались.

История самой Николь также впечатляет: 4 года назад проводница Татьяна Минькова спасла ее на вокзале в Днепре – четырехлапая вмерзла в лед. С тех пор собачка жила у женщины, а теперь – помогает ей на работе. Николь попала в «Укрзалізницю» из-за того, что Татьяне не с кем было оставить любимицу.

Теперь они вместе в каждом рейсе – собачке нравится такая работа, она даже постоянно переживает, что поезд уедет без нее.

Также у Николь есть свой аккаунт в Instagram, за которым следят более 3 подписчиков. Там публикуют фото и видео ее рабочих будней.

Четырехлапая выпросила “чух” за ушком!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: