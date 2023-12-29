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“Постійно переживає, що потяг поїде без неї”: у мережі показали робочі будні собаки-провідниці Ніколь із Дніпра

Сьогодні 14:28
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Після 24 лютого 2022 року змінилося життя кожного.

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Ці зміни також вплинули на братів наших менших – хтось із них втратив домівку чи господаря, а хтось почав допомагати країні та українцям вистояти.

Серед них – собака-провідниця Ніколь із Дніпра. Чотирилапа від самого початку вторгнення працювала разом зі своєю господаркою на евакуаційних рейсах – допомагала людям впоратися зі стресом. Коли вони бачили пухнасту провідницю, то одразу розслаблялися та посміхалися.

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Історія самої Ніколь також вражає: 4 роки тому провідниця Тетяна Мінькова врятувала її на вокзалі у Дніпрі – чотирилапа вмерзла в лід. З тих пір собачка жила у жінки, а тепер – допомагає їй на роботі. Ніколь потрапила в “Укрзалізницю” через те, що Тетяна не мала з ким залишити улюбленицю.

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Тепер вони разом у кожному рейсі – собачці подобається така робота, вона навіть постійно переживає, що потяг поїде без неї.

Також у Ніколь є свій акаунт в Instagram, за яким стежать більше 3 підписників. Там публікують фото та відео її робочих буднів.

Чотирилапа випросила “чух” за вушком! 

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