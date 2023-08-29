Посреди улицы Днепра нашли древнее еврейское надгробие: что известно

Находкой поделилась днепрянка Елена Присягина в сообществе «История в фото. Екатеринослав – Днепропетровск».
Ни для кого не секрет, что на территории Днепра существует множество еврейских захоронений. На территории современного парка Писаржевского когда-то располагалось новое Еврейское кладбище, поэтому до сих пор горожане находят следы существования этого некрополя.
Древнюю надгробную плиту с надписью на иврите обнаружили прямо на улице Курганской, где около 200 лет назад было обустроено Еврейское кладбище.
Елена показала, как выглядит давнее надгробие, которое нашли прямо посреди улицы.
Текст – здесь похоронен очень важный человек. Моше Бен Эзра. Ниже не прочесть, — рассказала днепрянка.
Выше можно увидеть само надгробие.
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