Посреди улицы Днепра нашли древнее еврейское надгробие: что известно

В Днепре продолжают находить фрагменты старых еврейских захоронений.

Находкой поделилась днепрянка Елена Присягина в сообществе «История в фото. Екатеринослав – Днепропетровск».

Ни для кого не секрет, что на территории Днепра существует множество еврейских захоронений. На территории современного парка Писаржевского когда-то располагалось новое Еврейское кладбище, поэтому до сих пор горожане находят следы существования этого некрополя.

Древнюю надгробную плиту с надписью на иврите обнаружили прямо на улице Курганской, где около 200 лет назад было обустроено Еврейское кладбище.

Елена показала, как выглядит давнее надгробие, которое нашли прямо посреди улицы.

Текст – здесь похоронен очень важный человек. Моше Бен Эзра. Ниже не прочесть, — рассказала днепрянка.

Выше можно увидеть само надгробие.

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