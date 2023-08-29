Посеред вулиці Дніпра знайшли давній єврейський надгробок: що відомо

У Дніпрі продовжують знаходити фрагменти старих єврейських поховань.

Знахідкою поділилася дніпрянка Олена Присягіна у спільноті “Історія у фото. Катеринослав – Дніпропетровськ”.

Ні для кого не секрет, що на території Дніпра існує безліч європейських поховань. На території сучасного парку Писаржевського колись розташовувався новий Єврейський цвинтар, тож досі містяни знаходять сліди існування цього некрополя.

Стародавню надгробну плиту з написом на івриті виявили прямо на вулиці Курганській, в районі якої близько 200 років тому було облаштовано Єврейський цвинтар.

Олена показала, як виглядає давній надгробок, який знайшли просто посеред вулиці.

Текст – Тут похована дуже важлива людина. Моше Бен Езра. Нижче не прочитати, – розповіла дніпрянка.

Вище можна побачити сам надгробок.

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